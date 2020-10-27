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Aktüel Şanlıurfa UMKE ekibinin kaybolan arama kurtarma köpeği aranıyor
Aktüel

Şanlıurfa UMKE ekibinin kaybolan arama kurtarma köpeği aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:34:02 -
Şanlıurfa UMKE ekibinin kaybolan arama kurtarma köpeği aranıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) nöbetteyken kaybolan arama kurtarma köpeğinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa UMKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, her türlü afet durumunda nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için hizmet veren ve kurtarma çalışmalarında önemli rol oynayan UMKE ekibine, arama kurtarma köpekleri de destek veriyor.

Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi bahçesindeki hizmet bölümünde 3 gün önce nöbette olan UMKE ekibinin yanındaki Belçika kurdu "Çaki" adlı arama kurtarma köpeği, kimsenin fark etmediği bir esnada kayboldu.

UMKE'nin hassas burunlu köpeğinin bulunması için çok yönlü çalışma başlatıldı.

Polis tarafından çevredeki güvenlik kameraları kontrol edilirken UMKE ekipleri de hem sosyal medya hem de afişler aracılığıyla köpeğin bulunabilmesi için çalışma yürütüyor.

UMKE ekibinden bir grup sağlıkçı da bölgede köpeği bulmak için başlatılan arama çalışmalarına destek veriyor.

Köpeği bulan ya da görenlerin "05056310703" numaralı telefonla iletişime geçmesi isteniyor.

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