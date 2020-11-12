Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 8,80-13,65 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-13,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,13
|Nohut
|Kg
|2,50
|2,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,57
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,30
|Kütlü pamuk
|Kg
|5,35
|6,40
|Preseli pamuk
|Kg
|8,80
| 13,65