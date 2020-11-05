Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 7,50-13,55 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,50-13,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,90
|4,00
|Nohut
|Kg
|4,50
|4,50
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,39
|Mısır
|Kg
|1,45
|1,80
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,20
|2,39
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,52
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|7,50
| 13,55