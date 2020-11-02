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Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Kütlü pamuğun kilogramı 4,15-6,51 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:08:40 -
Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 4,15-6,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 7,82 7,82
Kırmızı mercimek Kg 5,93 6,00
Mısır Kg 1,30 1,75
Buğday Kg 1,51 2,51
Arpa Kg 1,00 1,58
Preseli pamuk Kg 10,40 13,55
Kütlü pamuk Kg 4,15 6,51
Yağlık çiğit Kg 1,50 2,25

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