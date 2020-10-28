Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 11,30 ila 12,10 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,30 ila 12,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,51
|3,87
|Tohumluk çiğit
|Kg
|2,94
|2,95
|Arpa
|Kg
|1,02
|1,63
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,45
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,74
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,58
|2,26
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,25
|6,53
|Preseli pamuk
|Kg
|11,30
|12,10