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Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Preseli pamuğun kilogramı 12,65 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:57:48 -
Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 5,85
Tohumluk çiğit Kg 3,05 3,05
Arpa Kg 1,05 1,68
Buğday Kg 1,50 2,39
Mısır Kg 1,45 1,75
Yağlık çiğit Kg 1,50 2,25
Kütlü pamuk Kg 4,00 6,40
Preseli pamuk Kg 12,6512,65


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