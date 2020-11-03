Şanlıurfa Ticaret Borsası
Preseli pamuğun kilogramı 12,65 liradan işlem gördü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,85
|Tohumluk çiğit
|Kg
|3,05
|3,05
|Arpa
|Kg
|1,05
|1,68
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,39
|Mısır
|Kg
|1,45
|1,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|2,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,40
|Preseli pamuk
|Kg
|12,65
|12,65