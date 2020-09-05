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Aktüel Şanlıurfa protokolü fıstık hasadına katıldı
Aktüel

Şanlıurfa protokolü fıstık hasadına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: - "Fıstığın en fazla yetiştiği yer Şanlıurfa'dır, bu sene ürün oldukça bereketli görünüyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:54:42 -
Şanlıurfa protokolü fıstık hasadına katıldı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin en fazla Antep fıstığı üretilen illerinden Şanlıurfa'da kent protokolü fıstık hasadına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesi kırsalındaki Korukezen Mahallesi'ndeki bir bahçede fıstık hasadı etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ile muhtarlar, işçiler ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi bahçelerde fıstık topladı.

Başkan Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de en fazla fıstık ağacının Şanlıurfa'da bulunduğunu söyledi.

Fıstığın lezzetiyle adeta damaklara görsel şölen sunduğunu anlatan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Fıstığın en fazla yetiştiği yer Şanlıurfa'dır, bu sene ürün oldukça bereketli görünüyor. Fıstığın bir kısmı ihracat ürünü olarak bir kısmı da iç piyasada tüketiliyor. Yaş olarak da hem şehrimizde hem civar illerde tüketiliyor. Tarıma bağlı sanayimizin bir an önce kurularak bu sektöre ilişkin istihdamın bir an önce artmasını istiyoruz. Fıstık bahçelerimiz gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlarımız bunun değerini anlamış durumdadır. Dünyada çok az yerde yetişen fıstığın pazarlama ve tüketim sorunu bulunmamaktadır. Kuruduğunda ayrı yaşken ayrı bir lezzet baklavada ayrı vazgeçilmez bir lezzet. Şanlıurfa için fıstık sezonu hayırlı uğurlu olsun."

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de kentin en önemli değerlerinin başında fıstığın geldiğini belirtti.

Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yarısının sadece Şanlıurfa'da karşılandığını anlatan Baydilli, sektöre ilişkin gereken her şeyi idareciler olarak yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hasat sonrası katılımcılara bölgede yetişen incir, fıstık ve üzüm ikramı yapıldı.


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