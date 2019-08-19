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Şanlıurfa Piazza’da Viking Köyü ile eğlenceli günler

Şanlıurfalı çocuklar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, Vikingler Gemisi ile macera dolu yolculuğa yelken açtı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
Şanlıurfa Piazza’da Viking Köyü ile eğlenceli günler

Şanlıurfalı çocuklar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, Vikingler Gemisi ile macera dolu yolculuğa yelken açtı. Yaz tatilini birbirinden eğlenceli etkinliklerle geçiren AVM’nin minik ziyaretçileri, bu kez tarihi kahraman Vikingler ile tanışma imkanı buldu.


Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle kentin buluşma noktası olan AVM tatil eğlencesi tüm hızıyla sürüyor. TRT Çocuk ekranlarının en sevilen kahramanlarını minik ziyaretçileri ile buluşturan AVM, bu kez 8’nci yüzyıla damgasını vuran Vikingler Gemisine liman oldu. Muhteşem dekorlar içinde Vikinglerin neler yaptığını, nasıl yaşadıklarını ve nasıl eğlendiklerini öğrenen çocuklar, unutulmaz tatil anıları biriktiriyor.


Etkinlik alanında oluşturulan platformda tarihi kahramanların kültürlerini tanıma fırsatı bulan AVM minik ziyaretçileri, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Viking Köyü’nden hiç ayrılmak istemeyen çocuklar, macera dolu eğlenceli atölyeler ve oyunlarla keyifli anların tadını çıkarırken, onları izleyen aileleri de mutluluklarına ortak oluyor.


Viking Köyü, 25 Ağustos Pazar gününe kadar her gün 14.00-19.00 saatlerinde düzenlenecek seanslarda minik ziyaretçileri konuk etmeyi sürdürecek.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
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