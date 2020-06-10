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Aktüel

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda biri komiser yardımcısı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:13:58 -
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda biri komiser yardımcısı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa merkezli İstanbul ilinde FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında görevde bulunan bir komiser yardımcısının da bulunduğu, çeşitli kurum ve özel sektörde çalışan 9 kişi gözaltına alındı.

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