TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurusu yapmak için konut başvurularının nerelerde olduğunu merak ediyor. Merak edilen il arasında Şanlıurfa da var. Peki Şanlıurfa için TOKİ başvurusu var mı?

Şanlıurfa'da satışa sunulan TOKİ konutları için kurumun internet sitesi üzerinden ‘Satışlar ve Duyurular’ başlığına tıkladıktan sonra, Şanlıurfa ilini seçerek inceleyebilirsiniz. ‘Satış Duyurusu’ içerisinde başvuru şartları, peşinat bedelleri ve aylık taksit ödeme tutarı ile başvuru işleminin yapılacağı banka bilgisi yer almaktadır.