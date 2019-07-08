0553 313 94 23

Şanlıurfa’ da yaz sineması etkinliği yoğun ilgi görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘nostaljik açık hava sinema günleri’ vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:11
Şanlıurfa’ da yaz sineması etkinliği yoğun ilgi görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘nostaljik açık hava sinema günleri’ vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Dairesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü, yaz aylarında her yaştan vatandaşı sinema ile buluşturuyor. ’Nostaljik açık hava sinema günleri’ etkinliği kapsamında nostaljik açık hava sinema günlerinde yetişkinlere vizontele filmi çocuklara ise en çok sevilen çizgi filmler sergileniyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her cumartesi ve pazar günü düzenlenecek olan etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:11
  1. kültür
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lefkoşa’da araç bagajında ceset bulundu
    1. Lefkoşa’da araç bagajında ceset bulundu
    2. Kadıköy, duvarlarını süsleyecek..
    3. MHP’li Dereli’den ’fitne’ uyarısı
    4. TRT sanatçısından sözde sanatçılara..
    5. Isparta’da yol ortasındaki ev..
    6. Kırmızı ışıkta çifte telli oynayan..
    7. Venezuela'daki darbeciler yol..
    8. Kahramanmaraş’ta ikinci mobil kanser..
    9. Eski Yargıtay üyesi Ali Şahin'e 6 yıl..
    10. Samsun'da baraj gölüne giren genç..
    11. İzmir'deki orman yangını
    12. Meteoroloji'den kuvvetli sağanak..
    13. Büyükşehir Meclisi Kırcami için bütün..
    14. Tokat, KKKA hastalığı tedavisinde..
    15. John Bailey ve eşi Kapadokya'da
    16. Kaplumbağa yuvalarını sopa, kazık ve..
    17. 8 temmuz 2019 İBB meclis toplantısı
    18. GÜNCELLEME - İran'da 5,7 büyüklüğünde..
    19. Çakal Carlos kaleme aldı! "İstanbul..
    20. Sudan Geçiş Konseyi Başkanı: “Darbe..
    21. Bursa Valiliği'nden elektrik kesintisi..
    22. Bursaray normale döndü
    23. Yerköy’de Yaz Spor Okulları Başladı
    24. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro..
    25. Ünlü Şef Hazar Amani: "Turizm deniz ve..
    26. İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
    27. AK Parti’li Köksoy’dan açıklama
    28. Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele..
    29. Milletvekili Dülger’den Başkan..
    30. Seyidoğlu firmasının Seydi Oğlu..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’