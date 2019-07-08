Şanlıurfa’ da yaz sineması etkinliği yoğun ilgi görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘nostaljik açık hava sinema günleri’ vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Dairesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü, yaz aylarında her yaştan vatandaşı sinema ile buluşturuyor. ’Nostaljik açık hava sinema günleri’ etkinliği kapsamında nostaljik açık hava sinema günlerinde yetişkinlere vizontele filmi çocuklara ise en çok sevilen çizgi filmler sergileniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her cumartesi ve pazar günü düzenlenecek olan etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.