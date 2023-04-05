Şanlıurfa Bağımsız Aday Yenilmez’in Deprem Uyarısı Dünya Basınında Manşet Oldu!

ABD’de America Daily Post ile İngiltere’de London Post, İnşaat Yüksek Mühendisi Levent Yenilmez’i manşete taşıdı. Her iki gazete de Levent Yenilmez’in Avrupa’ya yaptığı uyarıya geniş yer verdi.

İnşaat Yüksek Mühendisi Levent Yenilmez, 14 Mayıs seçimleri için Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olurken etkili bir seçim kampanyası de yürütüyor. Özellikle sosyal medyada gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 10 yılı aşkın mesleki tecrübesiyle alanında uzman bir isim olarak bölgesel bilinirliğe sahip olan Levent Yenilmez, bölgede hatırı sayılır bir desteğe sahip.

TÜRKİYE’NİN DEPREM GÜVENLİĞİ AVRUPA İÇİN DE KRİTİK ÖNEME SAHİP!

Türkiye’nin Avrupa ülkeleri için önemli bir tedarik ve lojistik merkezi olduğuna dikkat çeken Yenilmez, ülkemizin deprem güvenliğinin Avrupa için de kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Yenilmez, olası bir Marmara depremine karşın Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye ile birlikte hareket etmesi ve tedbir alması gerektiğini ifade ediyor.

Depremin ardından Avrupa’nın Türkiye’den temin ettiği tekstil başta olmak üzere pek çok üründe ciddi fiyat artışları meydana geldiğine dikkat çeken Yenilmez, deprem gibi yıkıcı afetlerin sadece meydana geldiği ülkeyi değil, bölgeyi derinden etkilediğine vurgu yapıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde meydana gelecek bir depremin, Türkiye için olduğu kadar Avrupa ülkeleri için de yıkıcı sonuçlar doğuracağını söylüyor.

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Levent Yenilmez, depremin olası yıkıcı etkilerini minimize etmek amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye ile birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Türkiye’de konutların kentsel dönüşümle güvenli hal getirilmesi ve olası bir depremden sanayi kuruluşlarının en az hasarla çıkabilmesi için Avrupa ülkeleriyle Türkiye’nin ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği üzerinde duran İnşaat Yüksek Mühendisi Yenilmez, bu amaçla bir fon oluşturulabileceğini, kaynak yaratmak için çeşitli seçeneklerin tartışılması gerektiğini aktarıyor.

DEPREM BİR FELAKET DEĞİL BİR DOĞA OLAYIDIR!

6 Şubat depremini Şanlıurfa’da bizzat yaşayan İnşaat Yüksek Mühendisi Yenilmez, depremlerle ilgili de farklı bir bakış açısı ortaya koyarak, depremin aslında bir felaket olmadığını, yağmur gibi kar gibi rüzgar gibi bir doğa olayı olduğunu belirtiliyor.

Levent Yenilmez, “Bulutun hareket etmesi gibi doğal bir tabiat olayı. Allah bunu böyle yaratmış ve bunun hikmetleri var. Depremler her zaman olur. Deprem felaket dediğimiz zaman depremi suçluyoruz. Aslında deprem faydalı, hayatımızın devamı için olması gereken bir şeydir. Neden? Çünkü depremlerle beraber yeryüzüne metaller çıkıyor. Biz madenlerimizi depremler sonucu elde ediyoruz. Kaplıcalar, deprem kaynaklı çıkıyor ortaya. Türkiye Bor zenginidir, bu borlar Türkiye'nin büyük bir deprem bölgesi olmasından kaynaklı bu kadar fazla. Dolayısıyla depreme çamur atmayacağız. Deprem oldu, olacak, olmaya devam edecek. Yoğunlaşmamız gereken soru, yıkım neden bu kadar büyük oldu?” ifadelerini kullanıyor.

120 KATLI BİNAYI BATAKLIĞIN ÜZERİNE DE İNŞA EDEBİLİRSİNİZ!

İnşaat teknolojisinin ve bilimsel gelişmelerin ulaştığı seviyenin en büyük depremlere dayanıklı binalar yapmaya imkan verdiğine dikkat çeken Yüksek Mühendisi Yenilmez, “Doğru mühendislik hizmeti alırsanız, yeterli bütçeyi ayırırsanız ve bunu düzgün inşa ederseniz 120 katlı binayı bataklığın üstüne de yapabilirsiniz. Bunun bir yöntemi, bir usulü var. Bataklığı geçersin, sağlam zemine inersin, oraya soketlersin binanı. Gelen yükleri temelden zemine aktarırsın. Böylece depreme dayanıklı bina yapmış olursun” diye konuştu.

YÜKSEK KATLI BİNANIN HEM AVANTAJI HEM DEZAVANTAJI VAR!

Depremde mühendislik açısından yüksek katlı binaların hem avantajı hem de dezavantajı bulunduğunu belirten İnşaat Yüksek Mühendisi Levent Yenilmez, “Avantajı şu; binanın periyodu yükseliyor, yani deprem geldiği zaman bina gidiyor

geri geliyor. Bu arada geçen zamana periyot diyoruz. Bina yüksekse gidiş süresi artıyor. O arada giderken, o sırada gelen deprem dalgaları boşa gidiyor, onlardan etkilenmiyor. Dolayısıyla periyot arttıkça depreme maruz kalma azalıyor. Ama

düşük katlı bina olduğu zaman sürekli gidip geliyor. Bu nedenle de sürekli gelen deprem yükünün tamamını alıyor. Yüksek katlı binaların dezavantajı ise şu: Binanın giderek ağırlaşması sonucu binaya gelen deprem yükü artıyor.” şeklinde konuştu.

YÜZDE 40 DAHA SAĞLAM BİNA İÇİN MALİYET SADECE YÜZDE 10!

Depreme dayanıklı bina yapmanın maliyet açısından önemli artışlar getirmediğini dile getiren Levent Temiz, “Yükü taşıyan bir binanın kolonudur, kirişidir. Geri kalan kısımlar güvenlik açısından önemsizdir. Deprem güvenliği açısından kolon, kiriş ve temel önemlidir. Bu kalemler, bütün inşaat maliyetinin yüzde 25'idir. Diyelim ki ‘binam yüzde 40 daha güvenli olsun’ istiyorsun. Bunun toplam maliyete yansıması; yüzde 25'in yüzde 40'ı olur. Dolayısıyla toplam maliyet artışı yüzde 10 olur. Yani 2 milyonluk daireyi 2 milyon 200 bin liraya mal etmiş olursun. Satın alan açısından da bu aslında çok cazip. 2 milyonluk daireyi 2 milyon 200 bine al, ama binan yüzde 40 daha sağlam olsun. Bunu herkes kabul ederi” ifadelerini kullanıyor.

LEVENT YENİLMEZ KİMDİR?

Şanlıurfalı olan Levent Yenilmez, İnşaat Yüksek Mühendisidir. Lisans eğitimini Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde tamamlayan Yenilmez, ardından Şanlıurfa'ya dönerek 2013 yılında mesleğini icra etmeye başladı. Çeşitli inşaat üst yapı ve altyapı işlerinde çalıştı. 2017 yılında yüksek lisans eğitimini Harran Üniversitesi'nde tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimini tamamlamak üzere olan Yenilmez, 10 yılı aşkın mesleki tecrübesiyle alanında uzman bir isim olarak bölgesel bilinirliğe sahiptir. Levent Yenilmez, 14 Mayıs seçimleri için Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Etkili bir seçim kampanyası yürüten Yenilmez’e, Şanlıurfa’da pek çok STK destek veriyor.