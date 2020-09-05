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Aktüel Şanlı Türk bayrağına alçak saldırı
Aktüel

Şanlı Türk bayrağına alçak saldırı

İstanbul'da Türk bayrağını yakarak elinde dolaştıran bir kişi bayrağı attıktan sonra kaçmaya başladı. Durumu fark eden polisler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:02:00 -
Şanlı Türk bayrağına alçak saldırı

İstanbul'un Eminönü semtinde şanlı Türk bayrağını yakarak elinde dolaştıran bir kişi bayrağı attıktan sonra kaçmaya başladı. Türk bayrağını yerde yanar vaziyette gören görevli polis memurları ise hemen bayrağı yerden alarak kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

Emniyet güçleri tarafından yakalanan Tuğrul G isimli şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahıs hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçu kapsamında işlem yapılarak İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Adliyede nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan saldırgan burada alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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