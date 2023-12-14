Şanlı Galatasaray 2. kez UEFA'yı müzesine koyacak! İşte muhtemel rakipleri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. Sarı-kırmızılılar, yarın oynanacak maçların ardından Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerini öğrenecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. Sarı-kırmızılılar, yarın oynanacak maçların ardından Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerini öğrenecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri, yarın oynanacak maçların sonuçlarına bağlı olarak netleşecek.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLUYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçları yarın oynanacak. Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazanacak. İşte Galatasaray'ın karşılaşabileceği muhtemel rakip takımlar:
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)
HEYECAN DOLU BEKLEYİŞ
Galatasaray taraftarları, yarın oynanacak maçların sonuçlarını bekleyerek, Avrupa Ligi'nde takımlarını destekleyecekleri muhtemel rakiplerini öğrenmeye hazırlanıyor. Heyecan dolu maçlar öncesinde sarı-kırmızılılar, bir üst tura yükselmek için mücadele edecekleri ekip ile ilgili heyecanla bekleyişini sürdürüyor.
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