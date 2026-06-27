Şanlı donanmamız Amerika sularında! TCG Oruçreis, ABD’nin 250. kuruluş yılı tatbikatında göğsümüzü kabarttı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman Türk Deniz Kuvvetleri'nin gururu TCG Oruçreis fırkateyninin, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında çok kritik bir uluslararası tatbikatta yer aldığını duyurdu. Bakanlık, gemimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlama faaliyetleri çerçevesinde okyanus aşırı düzenlenen dev FLEETEX-250/2026 Tatbikatı'na katılarak asil bayrağımızı dalgalandırdığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Oruçreis'in NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen FLEETEX-250/2026 Tatbikatı'na katıldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tatbikatta 15 ülkeden 26 su üstü ve 11 hava unsuruyla müşterek faaliyetler icra edilirken denizde akaryakıt ikmali, helikopter iniş-kalkış, dikey ikmal, muhabere kaybı ve alçak görüş şartlarında yaklaşma eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri, uluslararası sularda yüksek harekat kabiliyeti ve profesyonelliğiyle görevlerini sürdürmeye devam ediyor."
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