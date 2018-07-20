Sanko’dan güven mesajı

Konukoğlu, “Ülkemize itimat ediyoruz, yatırımlarımızı planlamamıza uygun olarak yapıyoruz. Pek çok badire atlatan Türkiye’nin yatırım yapmayı milli görev kabul eden girişimcileri, genç nüfusu ve güçlü siyasi irade sayesinde aşamayacağı güçlük yoktur” dedi.

SANAYİ HAMLESİ YAŞAYACAĞIZ

Yeni yönetim sisteminin ülkemizin gücünü arttıracağını vurgulayan Konukoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

“Yeni dönemde ekonomiden sorumlu bakanlıkların ve bürokrasinin azaltılmasına bağlı olarak kararlar seri şekilde alınacak. Bu sayede Türkiye’nin yeni bir sanayi hamlesi yaşayacağına inanıyorum. Gücümüz ülkemizin ve milletimizin gücüdür. Ülkemizle birlikte daha iyi günler yaşayacağımızdan şüphem yok. Ülke genelindeki yatırımlarımız, sağladığımız istihdam, yaptığımız üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize ve milletimize yararlı olmanın gururunu yaşıyoruz.”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ilk bin firması içerisinde Sanko’nun 8 şirketle yer aldığına işaret eden Konukoğlu, bu başarılarının devam edeceğini vurguladı. İlk 500’de 4 firması bulunan holdingin, ikinci 500’de de Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları, MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgar Enerjisi yer alıyor.