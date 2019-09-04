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SANKO Üniversitesi’nde ek yerleştirme tercih tanıtım günleri

SANKO Üniversitesi’nde 2019 YKS Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
SANKO Üniversitesi’nde ek yerleştirme tercih tanıtım günleri

SANKO Üniversitesi’nde 2019 YKS Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Günleri başladı. Herhangi bir lisans bölümüne yerleşemeyip üniversite öğrencisi olmak için şansı olan öğrenciler 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında ek yerleştirmede tercih yapabilecekler.


Aday öğrenciler ve veliler SANKO Üniversitesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan ‘Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Ofisi’ne bizzat başvurarak, www.sanko.edu.tr adresini ziyaret ederek ya da 0342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler.


Adaylar, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri için tercih yapabilecek.


3-11 Eylül 2019 tarihleri arasında hizmet verecek SANKO Üniversitesi Ek Yerleştirme Tercih Tanıtım Ofisi, SANKO’lu olmak için hala şansı olan aday öğrenciler ve velileri tarafından hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu ise (Cumartesi-Pazar) 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
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