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Sağlık SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 19 yaşındaki hasta diyalize gerek kalmadan sağlığına kavuştu
Sağlık

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 19 yaşındaki hasta diyalize gerek kalmadan sağlığına kavuştu

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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 19 yaşındaki hasta diyalize gerek kalmadan sağlığına kavuştu

Kahramanmaraşlı 19 yaşındaki B. F., böbrek fonksiyonlarında ciddi bozulma nedeniyle başvurduğu dış merkezde, diyaliz tedavisine ihtiyaç duyabileceği değerlendirilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha sonra SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran genç hasta, burada yapılan nefrolojik değerlendirme ve uygulanan medikal tedavi sonucunda böbrek fonksiyonlarının normale dönmesiyle sağlığına yeniden kavuştu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özdemir, böbrek sağlığında doğru tanı, uygun tedavi ve zamanında müdahalenin önemine dikkat çekerek, hastanın ayrıntılı nefrolojik değerlendirme ve medikal tedavi süreciyle sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi.

HASTANIN BÖBREK FONKSİYONLARI YAKIN TAKİPLE NORMALE DÖNDÜ

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, 19 yaşındaki B.F.’nin yaklaşık bir hafta önce bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle dış merkezdeki acil servise birkaç kez başvurduğunu anımsattı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından hastaya ilaçlı görüntüleme işlemi uygulandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, işlemden bir gün sonra hastanın idrar miktarında azalma ve böbrek fonksiyonlarında bozulma tespit edildiğini, böbrek fonksiyonlarındaki ciddi düşüş nedeniyle yoğun bakıma alındığını kaydetti.

 

Hastanın dış merkezde diyaliz gereksinimi olduğu düşünülerek SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne yönlendirildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, “Hastamız bize ulaştığında ayrıntılı nefrolojik değerlendirmesini yaptık ve vakit kaybetmeden tedavisine başladık. Serviste yakın takip ettiğimiz hastamızın tedavisinin 24’üncü saatinde idrar çıkışı yeniden başladı. Böbrek fonksiyonları hızlı bir şekilde düzelme gösterdi. Uyguladığımız medikal tedavi ve yakın takip sonucunda hastamızın böbrek fonksiyonları normale döndü” diye konuştu.

İLAÇLI GÖRÜNTÜLEMEDE BÖBREK FONKSİYONLARI YAKIN TAKİP EDİLMELİ

İlaçlı görüntüleme işlemlerinde kullanılan kontrast maddelerin bazı hastalarda böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, kontrast nefropatisi olarak adlandırılan bu tablonun erken fark edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kontrast nefropatisinin özellikle ilaçlı görüntüleme işlemleri sonrasında karşılaşılabilen bir durum olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, “İlaçlı görüntüleme işlemleri sırasında kullanılan kontrast maddeler, özellikle böbrek fonksiyonları açısından risk taşıyan hastalarda böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Bu nedenle işlem öncesinde ve sonrasında böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve yakın takip edilmesi önemlidir. Böbrek fonksiyonlarında meydana gelen değişikliklerin erken fark edilmesi, uygun tedavinin zamanında başlanması açısından büyük önem taşır” şeklinde konuştu.

 

BÖBREK SAĞLIĞI İHMAL EDİLMEMELİ

Böbrek sağlığının korunması ve doğru uzman değerlendirmesinin önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her yüksek kreatinin kalıcı böbrek yetmezliği anlamına gelmez. Her böbrek yetmezliği de diyaliz gerektirmez. Doğru nefrolojik değerlendirme, tedavinin en önemli basamağıdır. Böbrek sağlığında doğru tanı, doğru tedavi ve zamanında müdahale hayat kurtarır. Böbreklerinizi koruyun. Böbrek sağlığınızı ihmal etmeyin ve doğru uzman değerlendirmesine önem verin.”

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