  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CEO’dan zirveye BiP’li katılım

Yazılımdaki iddiamızda yalnız değiliz

Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
için kalan
Aktüel

Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 19 Mayıs mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:44:55 -
Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci’den 19 Mayıs mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Kurtuluş meşalesinin yakılışının 101’inci gurur yılını yaşıyoruz” dedi.


19 Mayıs 1919 tarihinin milli birlik ve beraberlik içinde başarabileceklerimizin bir kanıtı olduğunu kaydeden Dr. Kileci, mesajında şu ifadeleri kullandı, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir öndere sahip olan Türk Milleti karşısında hiçbir güç duramamıştır. Büyük Önder, ‘Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ diyerek, genç bir devletin genç ve aydınlık fikirlerle yükseleceğine olan inancını bu tarihi günü onlara armağan ederek göstermiştir. Güzel vatanımızın bağımsızlığı için canları pahasına savaşmaktan çekinmeyen Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı