  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Aktüel

SANKO Park anneler günü şiir yarışması sonuçlandı

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği ve korana virüs (Covid 19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:26 -
SANKO Park anneler günü şiir yarışması sonuçlandı

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği ve korana virüs (Covid 19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.


Katılımcılar, “Anne” teması ile yazdıkları şiirleri ve şiir yazarken çektikleri videoları sosyal medya platformu Instagram üzerinden, @sankoparkgaziantep sayfasına direkt mesaj olarak göndererek yarışmaya katıldı. Özel Sanko Okulları Ana Dil Bölüm Başkanı Esin Alpdoğan, Türkçe Öğretmeni Funda Gül ve Türkçe Öğretmeni Çiğdem Özatıcı’ dan oluşan jüri, 5-12 yaş grubundaki çocukların yazdığı toplam 106 şiiri değerlendirdi. Jürinin değerlendirmesi sonucu, Sude Çay’ın birinci, Ferit Doğan’ın ikinci, Mira Budak’ın üçüncü olduğu, Zeynep Sude Saçlı’nın ise mansiyon ödülüne değer görüldüğü açıklandı.


Yarışmanın birinci ve ikincisine pırlanta kolye, üçüncüsüne altın kolye, mansiyon ödülünü kazanana ise pırlanta nazar boncuklu bileklik armağan takdim edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı