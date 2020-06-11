Sanko Enerji’de Ziya Erdem üst yönetici oldu
Sanko Enerji üst yöneticiliğine (CEO), daha önce Enerjisa Enerji AŞ’de görev yapan Ziya Erdem getirildi.
Sanko Enerji’nin önümüzdeki dönem faaliyetlerini yönetecek Erdem, aynı zamanda Yönetim Kurulunda da üye olarak yer alacak. Ziya Erdem 1984 yılında U.S. International University San Diego İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1986 yılında U.S. National University San Diego’da aynı bölüm üzerine yüksek lisans yaptı. Erdem, son olarak 2012 yılında Colombia Üniversitesi’nde Üst Düzey Yönetim Programını tamamladı.