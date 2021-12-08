Sanko Enerji ‘marka görünümü’ yenilendi

Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji şirketi olmayı kendine vizyon edinmiş bir Grup olarak yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çeşitlilik başlıklarını stratejisinin temelleri olarak belirleyen Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım, şunları söyledi: “Bir yandan sosyal sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getirmeyi hedeflerken bir yandan da markamızı uluslararası standartlara uygun olacak şekilde konumlandıracak çalışmalar sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda faaliyetlerimizi başta Avrupa olmak üzere yurt dışına da taşımayı planlıyoruz. Bu sebeple www.sankoenerji.com.tr adresinde bulunan internet sitemizi daha modern ve minimal şekilde yeniledik. Böylece gerek yurtiçi gerekse yurtdışından bize erişenleri, Sanko Enerji Grubunun çalışmalarını daha iyi ifade ettiğine inandığımız internet sitemizin yeni yüzüyle tanıştırmaya başladık. Yakın bir dönemde yurt dışı arenaya çıkacak olan bir markanın bu çalışmaları tamamlamasını günün gereği olarak değerlendirdik.”