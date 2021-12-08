  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sanko Enerji ‘marka görünümü’ yenilendi
Ekonomi

Sanko Enerji ‘marka görünümü’ yenilendi

Sanko Enerji Grubu, kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde marka görünümünü günün dinamiklerine uygun olarak yeniledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:25:00 -
Sanko Enerji ‘marka görünümü’ yenilendi

Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji şirketi olmayı kendine vizyon edinmiş bir Grup olarak yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çeşitlilik başlıklarını stratejisinin temelleri olarak belirleyen Sanko Enerji Grubu CEO’su Hakan Yıldırım, şunları söyledi: “Bir yandan sosyal sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getirmeyi hedeflerken bir yandan da markamızı uluslararası standartlara uygun olacak şekilde konumlandıracak çalışmalar sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda faaliyetlerimizi başta Avrupa olmak üzere yurt dışına da taşımayı planlıyoruz. Bu sebeple www.sankoenerji.com.tr adresinde bulunan internet sitemizi daha modern ve minimal şekilde yeniledik. Böylece gerek yurtiçi gerekse yurtdışından bize erişenleri, Sanko Enerji Grubunun çalışmalarını daha iyi ifade ettiğine inandığımız internet sitemizin yeni yüzüyle tanıştırmaya başladık. Yakın bir dönemde yurt dışı arenaya çıkacak olan bir markanın bu çalışmaları tamamlamasını günün gereği olarak değerlendirdik.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Yaşam

Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçede bulunan serad..
Altın için uzman isimden şok tahmin: Bu fiyata kadar gerileyebilir!
Ekonomi

Altın için uzman isimden şok tahmin: Bu fiyata kadar gerileyebilir!

Altın ve döviz piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım hamlesine kilitlenmiş durumdayken Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Kar..
Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!
Gündem

Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'yı "Konuşanlar" adlı program ile seyircilere küfür ederek para kazanmakla suçlayan yazar Nihat..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay