Sanki Yunan amirali! CHP'li Türker Ertürk'ten skandal sözler: Bir gece ansızın gelemezsin!

Yunanistan, Ege'de uyguladığı tahrik politikası ve Türkiye'yi hedef alan hamlelerine devam ederken Türkiye'nin Yunanistan'a yaptığı uyarı CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ü rahatsız etti.

‘Gayri askeri statüdeki adalar'ı silahlandırdılar

Ege'yi mülteci mezarlığına çeviren ve her fırsatta Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'ın son skandalı da geçtiğimiz günlerde patladı.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.

İHA'larımız Yunan huhuksuzluğunu görüntüledi

Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

CHP'nin kanalı Halk TV'de Yunan dili!

Konu CHP'nin kanalı Halk TV'de tartışılırken skandal ifadelerle adeta Yunanistan savunuldu.

Yunanistan'ın uyarılması Türker Ertürk'ü rahatsız etti!

Konuyu tartışan konuklardan CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'a yaptığı "Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz." uyarısını hedef aldı.

"Bir gece ansızın gelemezsin"

Ertürk, "Ne diyorsunuz siz? Bir gece ansızın gelebilirim! Bir kere bu konuda uzmanlığım olduğu için söylüyorum. Bir gece ansızın gelemezsin!" dedi.

ABD'nin bölgede olduğu için Türkiye'nin bunu yapamayacağını söyleyen Ertürk, "Midilli adasına sığınma yapacaksak bunu görecekler zaten… Yani ne demek bu 'Bir gece ansızın gelemezsin' Şimdi hem yapamayacağın şeyi söylüyorsun hem de tehdit algısı yaratıyorsun." şeklinde Yunanistan medyasında göreceğimiz açıklamalara imza attı.

"Bunlar Türkiye için yapmıyor, Rusya için yapıyor"

ABD'nin ve Yunanistan'ın burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmasına tek kelime etmeyen Ertük bunun Türkiye'yle alakası olmadığını iddia etti.

Ertürk, "Doğrudur. ABD üsleri var. Nerede var? Dedeağaç'ta Larissa'da Skyros'da Suda'da var. Bunlar Türkiye için yapmıyor. Rusya için yapıyor!" dedi.

Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyarmıştı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ı sert ifadelerle uyarmıştı. Erdoğan şunları söylemişti;

"Şu anda bu Amerika, Dedeağaç'a, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma."

Erdoğan, aynı Türkiye'nin şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettirdiğine dikkati çekerek, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak, ilerlemesini engelleyenlerin, bir yerlere fırsat kollayarak, beklediğinden emin olun." dedi.

Hep birlikte bunlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır, fedakarlık gerektirecektir, bedel ödettirecektir ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

Türker Ertürk'ün ilk skandalı değil!

Adeta Yunanistan'ı savunan ve uyarıdan rahatsız olan Türker Ertürk'ün tek skandalı bu değil! Son olarak 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride Türker Ertürk'ün ismi de yer almıştı. Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.

İşte o skandallardan bazıları;

Türker Ertürk, Miraç Kandili'nden rahatsız oldu

Emekli tuğamiral Türker Ertürk; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

Ertürk: "Doğruysa yazıklar olsun!"

Türker Ertürk; 25 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Tümgeneral Davut Ala'nın imzasının bulunduğu Miraç Kandili tebrik kartını paylaştı.

Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu.

Tümgeneral Davut Ala'nın, Miraç Kandili tebrik kartında "Miraç Kandili'nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman'dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

Davut Ala, 7 kurşunla vuruldu, 1 parmağını kaybetti, kışlasını darbeci askerlere teslim etmedi

3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde kışlasını darbecilere teslim etmemişti.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.

Olay gecesi, polislerin lojmandan çıkışlara izin vermemesine rağmen bir yolunu bulup dışarı çıkan Davut Ala, çeşitli zorlukların üstesinden gelerek kışlasına gitmeyi başardı. Burada önce darbe yanlısı askerleri ikna etmek için uzun süre çaba sarf eden Ala, bazıları üzerinde etkili oldu.

Bununla yetinmeyen Davut Ala, teslim olmamakta direnen FETÖ mensuplarına karşı kahramanca çatışmaya girdi. Vatan uğrunda vücudunun farklı yerlerine 7 kurşun isabet etmesine rağmen darbecilere boyun eğmeyen Ala, "sancağı" düşürmeyerek kışlasını teslim etmedi.

Ertürk: "Musevilerin hamursuz bayramlarını kutlarım"

Aynı Türker Ertürk; 3 Nisan 2021 Twitter'daki resmi hesabından Musevilerin bayramını kutladı ve "Musevilerin Hamursuz bayramlarını kutlarım" dedi.

Şahin: "Bütün mesele bu..."

Gazeteci-yazar Zafer Şahin, Türker Ertürk'ün eleştirdi ve "Bütün mesele bu... Bir Türk askeri Kandil mesajı yayınlarsa sorun olur... Ama emekli arkadaş Hristiyan, Yahudi, Budist ayırmadan herkesin dini bayramlarını kutlar. Rejime bir şeycikler olmaz" dedi.

"Din" ve "şehitlik" vurgusundan rahatsız oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde açıklama yapmış ve "Din uğruna hayatlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Türker Ertürk, Hulusi Akar'ın söz konusu açıklamasından rahatsız oldu ve "Din uğruna savaşmak ve ölmek gibi bir mesaj vermeye çalışmanın anlamı nedir?" iddiasında bulundu.

"PYD'nin laik yapısını biliyoruz"

Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açık destek vermiş ve "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi gerçekleştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olacağı Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını biliyoruz zaten PYD'nin sonunda" ifadelerini kullanmıştı.

THKP/C Acilciler Grubu elebaşı Mihraç Ural'la birlikte

Türker Ertürk ayrıca Reyhanlı katliamının emrini veren THKP/C Acilciler Grubu elebaşı Mihraç Ural'la samimi pozları ile gündeme gelmişti.

Kaynak: Takvim