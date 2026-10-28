Sanki yerde ot bitti! Keçilerle büyüyen koyun çatıda otladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yerken görülen koyun görenleri şaşırttı. Koyunun keçilerle birlikte büyümüş olabileceği iddia edildi.
Lalapaşa ilçesinde bir koyunun sanki yerde ot kalmamış gibi evlerin çatılarında otlaması sosyal medyada gündem oldu. Çatıda otlayan koyunu görenler şaşırırken koyunun çatıya nasıl çıktığı da merak konusu oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Keçilerle büyüyen koyun çatıda otlar” ifadesi dikkat çekti.