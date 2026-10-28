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Yerel Sanki yerde ot bitti! Keçilerle büyüyen koyun çatıda otladı
Yerel

Sanki yerde ot bitti! Keçilerle büyüyen koyun çatıda otladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Sanki yerde ot bitti! Keçilerle büyüyen koyun çatıda otladı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tek katlı bir evin çatısındaki otları yerken görülen koyun görenleri şaşırttı. Koyunun keçilerle birlikte büyümüş olabileceği iddia edildi.

Lalapaşa ilçesinde bir koyunun sanki yerde ot kalmamış gibi evlerin çatılarında otlaması sosyal medyada gündem oldu. Çatıda otlayan koyunu görenler şaşırırken koyunun çatıya nasıl çıktığı da merak konusu oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Keçilerle büyüyen koyun çatıda otlar” ifadesi dikkat çekti.

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