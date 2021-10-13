  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sanki samanlık değil bankamatik! Altından para fışkırdı
Yerel

Sanki samanlık değil bankamatik! Altından para fışkırdı

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iş yeri soyarak büyük miktarda para, çek ve senet çalan şahıslar yakalandı. Hırsızlar çaldıkları paraları samanlıkta sakladıklarını itiraf etti. Bahsi geçen samanlıkta yapılan aramalarda balyaların arasına saklanan 139 bin lira, 8 adet çek ve 4 senet bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:23:00 -
Sanki samanlık değil bankamatik! Altından para fışkırdı

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, saman balyalarının arasına saklanan ve çalıntı olduğu belirlenen 139 bin lira, 8 adet çek ve 4 senet bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde hırsızlık olduğu ihbarını alarak harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırma neticesinde hırsızlık öncesi, M.B. ve M.Ç. isimli şahısların söz konusu işletmeye keşif maksatlı geldiklerini tespit etti. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler M.Ç. ve M.B., birlikte kasayı açarak çıkan paraları M.B. isimli şahsa ait olan samanlıktaki saman balyalarının arasına sakladıklarını itiraf etti. Saman balyaları arasında yapılan aramada toplamda 139 bin 155 lira, 8 adet çek, 4 adet senet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!
Gündem

Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!

Cerablus eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Münbiç’te, Kobani’de, Surrin’de, Rakka’da hatta Haseke’de işgal altındaki halkın tüm..
Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Dünya

Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Libya'da Batı destekli darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar daha bulunurken, söz konusu m..
O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'
Dünya

O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'

Uluslararası Para Fonu IMF'nin dış borçlanma tavsiyesini reddeden Cezayir'in tavrı Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin Türkiye'yi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay