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Gündem Sanki mide değil ‘zehir çuvalı’
Gündem

Sanki mide değil ‘zehir çuvalı’

İstanbul Havalimanı'nda kontroller sonucu midesinde 244 adet eroin kapsülüyle (2 KG) yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:47:00 -
Sanki mide değil ‘zehir çuvalı’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül Perşembe günü, İstanbul Havalimanı'nda durumundan şüphelendikleri R.Y. ve H.F. isimli kişileri durdurdu. Şüphelilerin midesinden toplam 244 adet kapsül içerisinde ağırlığı 2 kilogram gelen eroin ele geçirildi.

Çalışmaların devamında konu ile ilgili olduğu tespit edilen E.B. isimli kişi de yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan R.Y., H.F. ve E.B. 4 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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