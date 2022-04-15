Sanki her şey kendi kendine olmuş gibi… İmamoğlu'na usta işi gizleme

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamma itiraz eden öğrencilere güzel haber geldi. İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşımaya yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi. Karar İBB CHP ve İYİ Parti'nin 'hayır' oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı gruplarının 'evet' oyuyla alındı.

İmamoğlu'nu koruma çabası

Konuyu bugünkü Cumhuriyet gazetesi ise yaşananların hiçbirinin detayı girmeden 'Sanki her şey kendi kendine olmuş' gibi okuyucularına duyurdu. Cumhuriyet konuyla ilgili haberinde,ne İmamoğlu'nun CHP grubunun ve İYİ Parti grubunun zammı desteklediğine, ne de zammın Cumhur İttifakı'nın oylarıyla iptal edildiğine yer verilmedi. İmamoğlu'na ustaca gizleme yapan Cumhuriyet bu haberi 'Öğrenciler zamdan muaf' başlığıyla haberleştirdi.