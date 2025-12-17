Sanki haberi yapan başkalarıymış! Sözcü çaldı Yılmaz Özdil oynadı

CHP'nin borazanlığını yapan Sözcü'nün genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturtulan “Kemalist tokatçısı” Yılmaz Özdil, solakların aklıyla alay etmeye devam ediyor.

Saygı Öztürk'ü arayarak faili meçhul cinayetlerle ismi anılan 'Yeşil' olduğunu iddia eden kişiyi önce Sözcü 'Alo ben Yeşil' ifadeleriyle manşete taşıdı 'Bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, ise şimdi dalga geçti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Medya meczupluğu öyle seviyeye indi ki, yakında “İsmet İnönü’yü Yılmaz öldürdü” diyebilirler… Son örnek, sahte Yeşil, “Yılmaz Özdil gözlerimi bağlayıp, beni sorguladı” demiş, etik gazetecilik çerçevesinde bu bilgiyi düzeltmem gerekiyor, ben aslında lacivertin gözlerini bağladım." ifadelerini kullanan Özdil haberi sanki başkaları yapmış gibi rol kesti.

Yılmaz Özdil'in oynaklığı Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu programda, Özdil'in içine düştüğü komik durumu değerlendirdi.

Ne olmuştu?

Sözcü'de köşe karalayan Saygı Öztürk’ü arayan bir kişi ismi faili meçhul cinayetlerle anılan ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu, Suriye’de bir evde kaldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, telefonla arayan kişinin, C.A. isimli bir cinayet hükümlüsü olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, “Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir” demişti.

Sahte 'Yeşil'in ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecine karşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk tarafından hortlatılan ve faili meçhullerle anılan “Yeşil” kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım olduğunu iddia eden kişinin ifadesine ulaştığını yazdı.

Selvi, ‘sahte Yeşil’in ifadesinde dikkat çekici iddialar yer aldığını aktardı. Selvi sahte Yeşil’in “Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar” dediğini yazdı.