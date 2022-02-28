  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sanki bakliyat reyonu! O ilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
Gündem

Sanki bakliyat reyonu! O ilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de başarılı operasyon sonucu 250 kilogram eroin ile 35 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 09:25:00 - 2022-02-28 09:27:27
Sanki bakliyat reyonu! O ilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'nin Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin ile 35 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Tebrikler Hakkari Jandarma." ifadelerine yer verdi.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay