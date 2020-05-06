Saniyede 70 trilyon kare çekebilen kamera geliştirildi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü(Caltech) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, saniyede 70 trilyon kareye kadar çekebilen dünyanın en hızlı kamera sistemini geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen yeni teknolojiye sıkıştırılmış ultra hızlı spektral fotoğrafçılık (CUSP) adı verildi.

Yeni kameranın; inanılmaz bir hıza sahip olduğu, normal bir kamera gibi çalışmadığı ve her biri sadece bir femtosaniye süren son derece kısa lazer ışığı darbeleri kullandığını, saniyenin katrilyonda uzunluğunda ve hareket halindeki ışık dalgalarını dahi yakalayabildiği belirtildi.

Sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık sisteminin geliştiricisi Lihong Wang ise, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ultra kısa ışık yayılımı, dalga yayılımı, nükleer füzyon, bulutlarda ve biyolojik dokularda foton taşınması gibi çeşitli çok hızlı fenomenlerde uygulamalar öngörüyoruz."

Sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık (CUP) olarak bilinen ilk sistemin, 2014 yılında saniyede 100 milyar kare ile en yüksek hıza ulaştığına ve kendi ekibiyle birlikte 2018 yılında teknolojinin T-CUP adı verilen gelişmiş bir versiyonunu kullanarak saniyede 10 trilyon kare yakalamayı başardığına dikkat çeken Wang, söz konusu teknolojiyi 7 kat daha hızlı hale getirdiklerini kaydetti.