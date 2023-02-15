  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem bölgelerinde sıkı denetim

Yürekleri dağlayan dram! Enkaz altında kolunu kesip kanıyla bebeğini besledi

Böyle kıyaslama olur mu? Ayşe Arman'a tokat gibi cevap!

AFAD duyurdu: Yer kabuğunda 7,3'lük metrelik yer değiştirme oldu

Ünlü isim İstanbul'da deprem olma ihtimalini oranladı! Duyanların aklı tamamen karıştı, İstanbullular dikkat

Petrol devinden Türkiye'ye binlerce litre akaryakıt bağışı! 'Helal olsun' dedirttiler

Altın neden çakıldı? Hatice Kolçak önce duyurdu, sonra altınla ilgili büyük tüyoyu verdi

7 katlı binanın dibinde 9 gün yaşadılar! İki çocuğunu kaybetti, anlattıkları inanılmaz!

Türkiye depremin acısını yaşarken ne utandı ne sıkıldı! Kılıçdaroğlu'ndan çirkinlik

Türkiye depremi öncesi Kıbrıs'ta şüphe uyandıran hareketlilik! 'HAARP işi değil' dedi, şok detayı açıkladı
Yaşam Saniye saniye kaydedildi! Yüzme havuzunda tsunami oldu
Yaşam

Saniye saniye kaydedildi! Yüzme havuzunda tsunami oldu

Gaziantep'te deprem anında yüzme havuzunda yaşanan dalgalanma güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 19:00:00 - 2023-02-15 19:06:56

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga taşması dikkat çekti.

Türkiye'yi derinden sarsan ve yüzyılın afeti olarak adlandırılan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami ise güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23