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Yerel

Saniye saniye kaydedildi: İstanbul'da dehşet anları

Kağıthane’de bir saldırganın spor merkezinin önünde silahla saldırıda bulunduğu dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırıda yaralanan 1’i çocuk 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:48:00 -

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, şapkalı bir saldırgan spor merkezi önünde bulunan vatandaşlara rastgele ateş açmıştı.

Açılan ateş sonucu 8 yaşında olduğu öğrenilen 1 çocuk ile 2 kişi yaralanırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

O anları ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şapkalı şahıs koşarak geliyor. Elinde tabancayla rastgele ateş açıyor. Saldırı sonrası şahıs kaçıyor.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 1'i çocuk 3 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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