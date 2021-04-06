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Yerel Saniye saniye kaydedildi! Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar
Yerel

Saniye saniye kaydedildi! Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan gencin, yöntemi görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:55:00 -

Antalya Serik'te evinin anahtarını içeride unutan bir gencin, ip yardımıyla arkadaşları tarafından çekilerek pencereye ulaştırılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pencerecen içeri girdi

Bir apartmanın ikinci katında oturan genç adam, alt kattaki balkona çıktı. Beline bağladığı ipe iyice sarılan genç adam, üçüncü kattaki arkadaşlarının ipi çekmesi sayesinde, açık olan pencereden evine girdi, ardından "Tamam salın beni" diyerek arkadaşlarıyla birlikte gülüştü.

Düşme tehlikesini hiçe sayan genç ve arkadaşları, o anları ise sosyal medyadan yayınladı.

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