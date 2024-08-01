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Yerel Saniye saniye kamerada! Yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
Yerel

Saniye saniye kamerada! Yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:16:00 -

Adana'da yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç hafif ticari aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri küçük çocuk hafif sıyrıklarla olayı atlattı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan koşarak yola fırlayan küçük çocuğa seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından çocuk ayağa kalkarken, çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hafif yaralandığı ve kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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