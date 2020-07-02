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Yerel

Saniye saniye görüntülendi! Yarışa tutuşan mikser sürücüleri trafikte terör estirdi

İstanbul'da iki beton mikser sürücüsünün trafikte terör estiren tehlikeli yarışı korku dolu anlar yaşattı. Diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan mikser sürücülerinin magandalıkları ise saniye saniye kayda alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:10:00 -

İstanbul Ümraniye’de beton yüklü mikser sürücülerinin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi. Yaşanan tehlikeli yarış diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Trafikte terör estirdiler

Ümraniye, Beykoz otoyolunda kaydedilen görüntülerde iki beton mikser sürücüsünün trafikte tehlikeli yarışı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki beton mikser sürücüsünün yaptığı tehlikeli yarış trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Beton yüklü mikserler ile trafikte canlarını hiçe sayan sürücüler, trafikteki diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attı. Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı ise başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

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