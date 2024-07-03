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Yerel Saniye saniye görüntülendi! Kuyumcu soyguncusu sert kayaya çarptı
Yerel

Saniye saniye görüntülendi! Kuyumcu soyguncusu sert kayaya çarptı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 14:51:48 - 2024-07-03 14:51:47

Bursa’da gasp ettiği kamyonetle kuyumcu soygununa kalkışan şahıs, kuyumcunun direnciyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırıp geldiği araçla geri kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis soyguncuyu kısa sürede yakalarken kuyumcunun soyguncuyu içeri almamak için iş yeri kapısına yüklendiği anlar anbean kameralara yansıdı.

Kuyumcunun dikkati, hayatını ve parasını kurtardı. Kuyumcu eli silahlı soyguncunun içeriye girmesini engellemek için kapıyı ölümüne tuttu. İçeri giremeyen soyguncu ise bölgeden uzaklaşırken kısa sürede Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerine yakalandı.

Olay, merkez Fethiye Mahallesi Eser Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs kuyumcunun önüne hafif ticari araç ile gelerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen şüpheli, yanında getirdiği tabanca ile kuyumcuya girdi. Kuyumcu ise şahsın durumundan şüphelenerek canı pahasına kapıyı tuttu ve eli tabancalı soyguncunun içeriye girmesini engelledi.

Kuyumcunun soygunu engellemek için ölümüne mücadelesi güvenlik kamerasında

Kuyumcunun şüpheliyi önceden fark etmesi üzerine kapıyı canı pahasına tutarak eli silahlı soyguncunun girmesini engelledi. İçeri giremeyeceğini anlayan eli silahlı soyguncu, başarısız olunca geldiği araç ile bölgeden uzaklaştı.

Kuyumcunun durumu polise bildirmesiyle şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışması yaparak aracın anlık olarak yerini tespit etti.

Polisin amansız takibi sonrası yakalandı

Yıldırım SÖS Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin aracı amansız takibiyle 11 Eylül Bulvarı üzerinde kovalamaca sonucu şüpheli kıskıvrak yakaladı. Orada yaka paça gözaltına alınan şahıs, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Zanlının soyguna gittiği aracı yine silahla gasp ederek çaldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılan şüpheli F.M.'nin (21) Yavuzselim Mahallesi'nde silah zoruyla aracı gasp ettiği ve oradan soyguna gittiği tespit edildi.
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F.M.'nin emniyetteki işlemleri sürerken ruhsatsız tabancaya ise el konularak muhafaza altına alındı.

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