Saniye saniye asrın ihaneti

Hainler, 03:00 olarak planladıkları darbe girişimine, deşifre olma paniğiyle 20:30’da başladı. İlk şehit saat 21:05’te Genelkurmay karargâhının işgal edildiği anda verildi. İstanbul Atatürk Havalimanı (AHL) 22:25’te, Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü 22:28’de, TRT binası 23:00’te, İBB Binası 23:02’de, AHL uçuş kulesi 23:55’te darbeciler tarafından ele geçirildi. Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan 00:07’de Marmaris’ten Facetime uygulaması ile CNN Türk canlı yayınına bağlandı, vatandaşları direnişe çağırdı. Başkomutan Erdoğan’ın öncülük ettiği asrın direnişi, yüz binlerce kahramanın sokaklara, caddelere, meydanlara, havalimanlarına işgal altındaki kurum ve kuruluş binalarına akmasıyla başladı. Bu saatten itibaren hainlerin acımasız katliamı ve şehadeti kuşananların destansı direnişi yoğunlaştı. 02:16’da Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbenin kilit ismi Semih Terzi’yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştirdi. 16 Temmuz’un ilk ışıklarıyla işgal altındaki tüm noktalar kurtarıldı. Saat 12:57’de her şey kontrol altına alındı, ümmetin gece boyu ettiği dualar kabul oldu ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir darbe halk tarafından bastırıldı. 17 saat süren kâbustan uyanan Türkiye, 252 şehidini yüreğine gömdü.

Dünya ve insanlık tarihine geçecek 15 Temmuz darbe kalkışması saniye saniye, dakika dakika ve saat saat Türkiye’ye kâbus dolu anlar yaşattı. İlk hareketliliğin 14:45’te başladığı ve 20:30’da start verilen alçak darbe girişimi Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde halk tarafından 17 saatte bastırıldı.

İşte 252 şehit vererek püskürttüğümüz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar:

GECE 3’TE PLÂNLANAN DARBE PANİKLE ÖNE ÇEKİLDİ

14:45 - Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subay, MİT’e saldırı yapılıp Müsteşar Hakan Fidan’ın derdest edileceğini ihbar etti.

15:22 – TSK mesaj sisteminden FETÖ’cülerin kontrolünde olan birliklere “Harekât Yıldırım Planı” başlığı altında 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderildi. Talimatta saat 03:00 itibariyle yönetime el konulacağı ve 06:00’da sokağa çıkma yasağının başlayacağı belirtildi.

16:03 – MİT, yapılan ihbar doğrultusunda saldırının detaylarını Genelkurmay Başkanlığı’na kriptolu faksla iletti.

18:10 – MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bu ihbar üzerine Genelkurmay Karargâhı’na geldi.

19:20 – Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan toplantı sonucunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın imzasıyla TSK’nın kuvvetlerine “Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri aracın havalanmayacağı”, “havada bulunanların derhal üslerine döneceği”, “tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketlerinin durdurulacağı” talimatları gönderildi.

19:26 – MİT Müsteşarı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma müdürü ile görüştü. Cumhurbaşkanı’nın güvenliği ile ilgili bir problem olup olmadığı hakkında bilgi aldı.

20:05 – Hava kuvvetlerindeki darbeciler, yasaklandığı halde uçak kalkış ve uçuşlarının serbest olduğunu duyurmaya başladı.

20:09 – MİT Müsteşarı Fidan’ın Genelkkurmay Karargâhı’na gelmesi ile darbeciler paniğe kapıldı. Daha önce 03:00 olarak planlanan darbe girişimi başlangıç saati 20:30’a alınarak öne çekildi.

20:30 – 15 Temmuz alçak darbe kalkışması fiilen başlatıldı. Darbeci grup, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’in sözüne atıfla “Yurtta Sulh Konseyi” adıyla hareket etti.

İLK ŞEHİT

21:05 – Darbe girişiminin başlamasıyla Org. Akar’ın korumalarından bazıları vuruldu. Darbeci ekip, Akar’ın odasına girerek gözaltına almaya çalıştı. Silah zoruyla darbe bildirisi imzalatılmak istenen Akar’ın bu isteği reddetmesi üzerine kemerle boğazı sıkıldı. Karargâhtan silah seslerinin gelmesi üzerine Org. Salih Zeki Çolak, Akar’ı aradı. Telefonu açan darbeci ekip, Akar’ın kendisini karargaha çağırdığını söyledi. Karargaha gelen Çolak ve Kurmay Başkanı Org. İhsan Uyar cuntacılarca derdest edildi. Bu duruma engel olmak isteyen koruma astsubayı Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın darbeciler tarafından şehit edildi. Aydın, darbe girişiminin ilk şehidi olarak kayıtlara geçti.

21:14 – Darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli Whatsapp grubunda “E-5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak. İstanbul içine giren trafik engellenecek ve geri çevrilecek” emri verildi.

21:!5 – MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ı arayarak böyle bir darbeyi asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

21:23 – ‘Yurtta Sulh’ Whatsapp grubunda “AKOM kontrol altına alındı’ bilgisi paylaşıldı.

21:30 – Marmariste tatilde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimini öğrendi, karşı süreci yönetmeye başladı.

KÖPRÜLER İŞGAL EDİLDİ

21:45 – İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönü darbeci askerlerce tanklar ve askeri araçlarla kapatıldı.

21:50 – Adana İncirlik 10. Tanker Üssü’nden yasak olmasına rağmen bir tanker uçağı kalkış yaptı. Bu tanker uçağı ile darbe girişimine katılan F-16 uçaklarına 6 kez yakıt ikmali yapıldı.

22:00 – Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Çengelköy Karakolu’nu ele geçirmek üzere karakola doğru harekete geçti. Zırhlı araçlar, vatandaşların üzerinden geçerek ilerledi. 6 kişi şehit düştü.

22:01 – Genelkurmay Başkanı Akar, tümgeneral Mehmet Dişli’nin refakatinde helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü’ne götürüldü. Karargah’tan silah sesleri gelmesi üzerine darbe karşıtı asker ve polisler cuntacı askerlerle çatışmaya girdi. Genelkurmay’a gelen darbeciler, toplanan halkın üzerine tankları sürdü.

22:28 – Darbe girişimi medyaya yansıdı. TV ve radyo kanalları, “İstanbul Boğaziçi ve FSM köprüleri Jandarma tarafından kapatıldı” şeklinde son dakika haberleri yapmaya başladı.

22:29 – PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası’nın kuzeyinde 5-6 adet izinsiz uçuş yapan helikopter trafiği yaşandı.

22:30 – İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi Emniyet’ten çıkarak Boğaziçi (Şehitler) Köprüsü’ne hareket etti.

22:38 – MİT binası helikopterlerle tarandı.

22:49 – Şırnak’ın Cizre ilçesinde, cami hoparlöründen çağrı yapılması üzerine Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar, Dicle Nehri üzerinde köprüde darbeci askerleri engelledi.

22:54 – 10 adet F-16 uçağı, 2 tanker ve 1 keşif gözetleme uçağının izinsiz olarak havada olduğu tespit edildi. Darbecilerin Whatsapp grubunda “AKP İl Teşkilatı yolda, geçirmeyin, ateş serbest” talimatı verildi.

TV’YE İLK BAĞLANTI

22:56 – Başbakan Binali Yıldırım NTV’ye telefonla bağlandı ve “Emir komuta zinciri olmadan kanunsuz bir eylem söz konusu. Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” dedi.

23:00 – Yaklaşık 300 darbeci asker TRT binasını işgal etti.

23:02 – Darbeci askerler İBB’nin Fatih’teki binasını kuşattı.

23:05 – Yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturma başlattı.

23:06 – Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden Erzurum kule arandı. 2 adet F-16 uçağının kaldırılması ve içinde dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın bulunduğu sivil uçağın Malatya Erhaç Havalimanı’na indirilmesi talimatı verildi.

SAVAŞ UÇAKLARIYLA EMNİYET BİNALARINA ÖLÜM YAĞDIRDILAR

23:11 - Cuntacılar İstanbul Valiliği’ne ve Taksim Meydanı’na girdi.

23:18 – F-16’lar EGM Havacılık Daire Başkanlığına 1 adet GBU-10 bombası attı.

Bombalama sonucunda 7 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi, savaş uçaklarınca bombalandı. Saldırı sonucu 17 polis şehit düştü.

23:30 – 250 darbeci komandoyu Denizli Çardak’tan Ankara’ya getirmek için Kayseri’den askeri kargo uçağı havalandı.

23:37 – Genelkurmay 2. Başkanı Org. Yaşar Güler, darbeci Cemil Turhan tarafından elleri ve kolları bağlı vaziyette helikopterle Mürted (Akıncı) Üssü’ne getirildi.

23:55 – Darbeci askerler Moda Deniz Kulübü’ndeki düğün salonunu bastı. Aynı dakikalarda Atatürk Havalimanı’nda uçuş kontrol kulesi cunta askerlerince ele geçirildi.

BAŞKOMUTAN’DAN TARİHİ DİRENİŞ ÇAĞRISI

23:58 – Balıkesir Üssü’nden izinsiz kalkan 2 adet F-16 uçağı İstanbul’a hareket etti.

00:07 – Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına Facetime uygulaması ile bağlanarak, darbecilere karşı halkı meydanlara direnişe çağırdı.

00:11 – Caddeler, sokaklar, meydanlar, havalimanları ve işgal edilen kamu ve kuruluş binaları vatandaşlarca doldu, taştı. Darbe karşıtları destansı direnişe başladı.

00:13 – Darbeci askerler işgal ettikleri TRT’de zorla darbe bildirisi okuttu.

00:14 – Diyanet’in talimatıyla ülkedeki tüm camilerden salâlar okunmaya başladı.

00:20 – Hainler, Whatsapp grubundan “Toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarlarla sert şekilde müdahale edilecek” talimatı verildi.

00:33 – Mürted Üssü’nden izinsiz kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, Ankara Gölbaşı’ndaki EGM Özel Harekat Daire Başkanlığı’na bomba attı, 42 polis şehit oldu.

00:45 – Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde korsan darbe bildirisi yayınlandı.

00:56 – Hainlerin kontrolündeki F-16’lar, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını 2 kez bombaladı. 2 polis şehadete yürüdü, 39 polis yaralandı.

01:30 – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter, alçak irtifada seyrederek ATA uçağının bulunduğu Dalaman Havalimanı’na indi.

01:35 – TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’e geldi. TBMM’nin açık tutulması kararını alan Kahraman’ın öncülüğünde darbeye karşı AK Parti, CHP, MHP ve HDP’li vekilleri Meclis’te toplandı.

KÖPRÜ KAN GÖLÜ...

01:37 – Cunta sivillere ölüm yağdırdı. Boğaziçi Köprüsü’nde Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 6 sivil şehit edildi.

01:43 – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde bulunduğu ATA uçağı, Dalaman’dan İstanbul’a doğru havalandı.

02:01 – Darbenin yönetim merkezi olan Mürted Üssü, Yenikent ve lojman nizamiyeleri Kazan halkı tarafından kuşatıldı. Kahramankazanlılar, jetlere karşı göğüslerini siper etti.

HALİSDEMİR’İN MERMİSİ, DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

02:16 –Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirme planını öğrenen Zekai Aksakallı paşa, Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’e Semih Terzi’yi öldürme emri verdi. Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ulaşan darbeci Tuğg. Semih Terzi’yi alnından vurarak öldürdü. Halisdemir darbeciler tarafından olay yerinde şehit edildi. Halisdemir’in kahramanca attığı kurşun darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

02:21 – Tanklara, toplara, F-16’lara direnen sivil halk, Genelkurmay Kışlası ve Genelkurmay Karargâhı’na girdi.

02:35 – TBMM bombalandı. 32 kişi yaralandı.

İLK GÖZALTILAR TRT’DE

03:00 – TRT halk tarafından kurtarıldı. Özgür yayın yeniden başladı. Darbeci askerler polis ve halkın işbirliği neticesinde gözaltına alındı.

03:10 – Genelkrumay internet sitesinden TSK’nın ülke yönetimine el koyduğuna dair 3. korsan bildiri yayınlandı.

03:14 – TÜRKSAT tesisleri bombalandı. Birçok TV kanalının yayını kesildi.

03:20 – Başkomutan Erdoğan’ı taşıyan uçak İstanbul’a geldi.

03:24 – TBMM ikinci kez bombalandı. Bombalama esnasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Burayı kapatıp gidersek bu millet meydana inmez, ‘meclis korktu’ der. Bizim yapacağımız şey burada ölmektir” diye haykırdı.

04:00 – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı yargı görevlileri ile darbeye teşebbüs ettiği tespit edilen askerler hakkında gözaltı kararı verdi.

04:29 – Akıncı (Mürted) Üssü’nün elektrikleri kesildi.

04:36 – Başbakan Binali Yıldırım, Korg. Ziya Kemal Kadıoğlu’na jetleri düşürme yetkisi verdi.

04:42 – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gece yarısı ayrıldığı Marmaris’teki otel, eli silahlı ve yüzleri maskeli darbeci grup tarafından ablukaya alındı.

DARBECİLERE KARŞI İLK TAARRUZ

04:54 - Erzurum’dan 2 adet F-16 uçağı, uçak düşürme yetkisiyle havalandı. Darbenin önlenmesi için ilk karşı hareket bu noktada başladı.

05:14 - Darbecilerin kontrolündeki uçakları düşürme yetkisiyle kalkan tüm uçaklara angajman yetkisi verildi.

05:53 – Hainlerin “Yurtta Sulh” isimli Whatsapp grubundan, “Grubu kapatıyorum mesajları silin” talimatı verildi.

06:07 – Akıncı Hava Üssü’nden 1 adet F-16 uçağı izinsiz kalkış yaptı ve çağrılara cevap vermedi.

06:19 – Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. Külliye önündeki köprülü kavşak üzerindeki vatandaşlar ve otoparka bomba atıldı. Saldırı sonucu 15 sivil şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

06:35 – Darbecilerin Whatsapp grubundan, “Tiran yurt dışına kaçtı, herkes devam edecek. TV’ler sizi etkilemesin” mesajı paylaşıldı.

HAİNLER SİLAH BIRAKTI KÖPRÜ KURTARILDI

06:40 –İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü kapatan ve sabaha kadar halka ölüm saçan darbeci askerler teslim olmaya başladı.

06:50 – Genelkurmay’ın sitesinden “Yurtta Sulh Harekatı’na kararlı şekilde devam edildiğine” dair 4. korsan açıklama yayınlandı.

06:52 – Genelkurmay Başkanlığına vekaleten 1. Ordu Komutanı Org. Ümit Dündar atandı.

07:13 – Atatürk Havalimanı üzerindeki darbecilerin helikopterlerine karşı 1 adet Kobra 67 uçağı yönlendirildi.

07:21 AHL’ye iniş yapan 2 helikopterin içerisindeki askerler emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

08:03 – Akıncı Üssü’nün pisti, uçak kalkışlarını önlemek için Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla bombalandı.

ORG. AKAR ÇANKAYA’DA

08:26 – Genelkurmay Başkanı Akar, Akıncı Üssü’nden kurtarılarak helikopterle Çankaya’ya götürüldü.

08:36 – EGM Özel Harekat Polislerince Jandarma Genel Komutanlığı ele geçirildi. Direnenler imha edildi. Teslim olan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

09:40 – Genelkurmay Karargahı’ndan çıkan 200’e yakın asker polise teslim olmaya başladı.

10:25 – Polis özel harekât görevlileri, Genelkurmay Karargâhı’na girdi. Karargah darbecilerden temizlendi.

11:16 – Akıncı Hava Üssü, darbe karşıtı kuvvetlerce bir kez daha vuruldu. Üssün kuzey pist başı havaya uçuruldu.

17 SAATLİK KÂBUSUN SONU

12:57 – Her şey kontrol altına alındı. Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında darbeye teşebbüs eyleminin bastırıldığını ve darbe girişiminin önlendiğini açıkladı.

Ümmetin gece boyu ettiği dualar kabul oldu ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir darbe halk tarafından bastırıldı. 17 saat süren kâbustan uyanan Türkiye, 251 şehidini yüreğine gömdü.