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Sanığın savunmasına mahkeme başkanından tepki

Antalya’da Norveçli turiste cinsel istismarda bulunmak istediği iddiasıyla tutuklanan İ.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:00
Sanığın savunmasına mahkeme başkanından tepki

Antalya’da Norveçli turiste cinsel istismarda bulunmak istediği iddiasıyla tutuklanan İ.E.’nin duruşmada yaptığı savunmaya mahkeme başkanı tepki gösterdi.


Edinilen bilgilere göre olay, 17 Mayıs’ta Kemer ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, İ.E., gece kulübünde tanıştığı Norveçli turist T.G.S.’ye parkta cinsel istismarda bulunmak istedi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Gözaltına alınan İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.E. ve avukatı katıldı. Savunmasında Norveçli turist T.G.S. ile gece kulübünde tanıştığını ifade eden İ.E., "Sürekli bana bakıyor ve gülümsüyordu. Kulüpten birlikte çıktık. Bir parkta oturduk. Ona sigara ikram ettim. Sonrasında beni yanağımdan öptü. Ben de karşılık verdim. İngilizce bilmediğim için vücut diliyle anlaşıyorduk. Kadın bir anda bağırmaya başladı. Sonrasında bizi gece kulübünden çıktıktan sonra takip etmeye başlayan iki kişi beni darp etmeye başladı. Sonra da insanların sayısı arttı. Polis beni kurtararak karakola götürdü. Benim amacım kadınla kendi rızası ile ilişkiye girmekti" dedi.


Mahkeme başkanının, "Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" sorusuna cevap veren İ.E., "Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" diye konuştu.Mahkeme başkanı ise sanığın sözlerine karşılık, "Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor” diyerek tepki gösterdi.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:00
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