Sani Şener DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığına seçildi

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı seçildi.

Hedef 10 milyar dolar

Şener “Kazakistan’la Türkiye arasında uzun bir tarihe dayanan güçlü kültürel ve ekonomik bağlar bulunuyor. Orta Asya’nın ekonomi ve nüfus açısından en büyük ülkesi olan Kazakistan, zengin enerji ile hammadde kaynaklarına sahip. Bunun yanı sıra Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’nin başlıca duraklarından biri. Konsey olarak Türkiye ve Kazakistan arasında 2020’de yaklaşık 2.2 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Ayrıca TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı olarak bir dönem daha görev yapmak üzere seçildi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde de Türkiye-Fransa İş Konseyi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

İşte biyografisi

1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sani Şener, 1979 yılında İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde Akışkanlar Mekaniği üzerine yüksek lisans (MPhil) yaptı. TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projeye katıldı. Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Kompleks Sistemler Yönetimi üzerine eğitim aldı. Şener, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International/ACI) Dünya Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. TAV Havalimanları’nda oluşturulan ‘iş modeli’ Harvard Üniversitesi’nde ‘case study’ oldu. Bu model Sani Şener tarafından Harvard Business School’da (HBS) MBA öğrencilerine ders olarak anlatıldı.