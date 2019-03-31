Sandıklar açılıyor! İşte Trabzon'da son durum
Trabzon 'da yüz binlerce vatandaş yerel seçimleri için oy kullandı. İşte sandıkların açıklanmaya başlandığı Trabzon 'da son durum...31 Mart 2019 Pazar 19:31
Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına gitti. Trabzon halkı da, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayı için tercihini yaptı.
Trabzon seçmeni kendi ilindeki seçim sonuçlarını sorguluyor ve hangi belediye başkan adayının önde olduğunu merak ediyor.
İşte Bursa seçim sonuçları ve oy oranları...
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