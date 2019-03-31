Sandıklar açılıyor! İşte Malatya'da son durum
Malatya'da yüz binlerce vatandaş yerel seçimleri için oy kullandı. İşte sandıkların açıklanmaya başlandığı Malatya'da son durum...31 Mart 2019 Pazar 19:40
Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına gitti. Malatya halkı da, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayı için tercihini yaptı.
Malatya seçmeni kendi ilindeki seçim sonuçlarını sorguluyor ve hangi belediye başkan adayının önde olduğunu merak ediyor.
İşte Malatya seçim sonuçları ve oy oranları...
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