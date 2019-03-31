Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son durum
Bursa'da yüz binlerce vatandaş yerel seçimleri için oy kullandı. İşte sandıkların açıklanmaya başlandığı Bursa'da son durum...31 Mart 2019 Pazar 18:25
Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına gitti. Bursa halkı da, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayı için tercihini yaptı.
Bursa seçmeni kendi ilindeki seçim sonuçlarını sorguluyor ve hangi belediye başkan adayının önde olduğunu merak ediyor.
İşte Bursa seçim sonuçları ve oy oranları...
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