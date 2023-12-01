Sandık göründü masa toplanmaya başladı! Arsızlar ittifakı

ZEKERİYA SAY MUHAMMET KUTLU

Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle seçilen ve onun gölgesinde kalan CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel, dün İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener’in ayağına giderek ‘ikili işbirliği’ adı altında ittifak önerisinde bulundu. 6’lı masadan kalktıktan sonra malum zihniyetin lincine maruz kalan ve “15 vekilin diyeti öde öde bitmedi” diyerek CHP ile işbirliğinden şikayetçi olan Akşener ise “81 ilde aday” çıkarma vaadine rağmen konuyu partisinin pazartesi günü yapılacak partisinin Genel İdare Kurulu’nda görüşeceklerini söyleyerek ittifaka açık kapı bıraktı.

Şahşiyetli siyaset beklenmez

Olan biteni akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, şunları söyledi: “Meral Hanım’a ittifak konusunda ağır baskı var. Partisindeki çalkantıların bir kısmı da bununla ilgili. Onun için fazla dayanması da mümkün değil. Bu yüzden tırnak içinde ‘iş birliği’ adı altında bir karar alacaklar. Tabii bunun için de CHP’nin Ankara’yı İP’e bırakmasını istiyor. Bu pazarlık pazartesi gününe kadar sürecek. Tabii Tanzimat’tan beri Türkiye’de şahsiyetsiz, kozmopolit bir siyaset anlayışı var. Atmosfere göre renk değiştiren, taktik değiştiren, strateji değiştiren bir yapı var. Batı’nın, emperyalist güçlerin kontrolünde gelişen bütün siyasi kadrolar tamamen bunların telkiniyle, emiri emriyle ve yönlendirmesiyle politika yapıyorlar. Bu kadrolardan şahsiyetli siyaset beklenmez.”

Masaya dönerse biter!

Tüm Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Mustafa Kuran da, şunları dile getirdi: “81 ilde aday çıkaracağım iddiasıyla ortaya çıkan bir genel başkanın tekrar ittifaklara girmesinin kendi kendini yemekten ileri gitmeyeceğini düşünüyorum. Yapılacak ittifak kendisine hayırlı netice vermez. Çünkü CHP’nin HEDEP ile münasebetleri devam edecek. Bütün bunlara rağmen ittifak kurulursa bu sefer kurulan ittifak ‘arsız’ bir ittifak olur. Çünkü bütün söyledikleri sözleri sineye çekmiş oluyorlar. Bu İyi Parti’nin faydasına değil. Dolayısıyla bu konjektörde Meral Hanım ne pahasına olsun müstakilen 81 vilayette belediye reisi adaylarını göstereceğini ben inanıyorum.”

İP seçime tek başına giremez

Gazeteci Yazar Serdar Arseven ise şunları ifade etti: “Akşener yine ölümle sıtma arasında bırakılmışa benziyor. Milliyetçi siyasetin belirgin partisi MHP. AK Parti merkezi tutmuş durumda. CHP İttihat Terakki ekolünü temsil ediyor. Bir tarafta da HDP’nin bölücü siyaseti var. Dolayısıyla Akşener’e bir kulvar kalmıyor. Seçime tek başına girecek olursa İP, belki birkaç belde belediyesi kazanabilir. Yapabileceği tek şey var demektir o da CHP ile ve dolayısıyla HEDEP ile seçim işbirliği yapmak. Ya tamamen bitecek, ya da CHP’nin dayatmalarına boyun eğecek. Bu da nasıl tezahür eder; İstanbul ve Ankara için işbirliği yaparlar, buna karşı bir büyükşehir belediyesi olmasa bile birkaç il ve ilçede kaparsa kurtarmış olur. İP seçime tek başına girmeyi göze alamaz.”

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İttifak öldü yaşasın işbirliği

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da, şunları kaydetti: “Son seçimden sonraki manzara Millet İttifakı açısından büyük bir hezimete dönüştü. Kılıçdaroğlu koltuğu elinden alınarak cezalandırıldı. Diğer taraftan Akşener’in partisinde de bitmeyen kavgalar ve istifalar devam ediyor. Böyle bir ortamda Özel’in kendisini tebrik etmeyen Akşener’in ayağına giderek siyasi çıkış telaşına düştüğü görülüyor. Yine Özel’in, Millet İttifakı ile alakalı olarak ‘ittifak sözcüğünün yorulduğunu’ belirterek, ‘ikili işbirliği’ formülünü gündeme getirmesi, resmen Millet İttifakı’nın öldüğünün ilanıdır. İki tarafın da ‘ittifak’ sözcüğünü ağızlarına almak istememeleri travmanın ne kadar şiddetli olduğunu ortaya koydu. İşbirliği diye ortaya attıkları yeni formülün geçerliliğini önümüzdeki günler gösterecek. Öyle görülüyor ki, yerel seçimler yaklaştıkça özellikle Millet İttifakı çerçevesinde farklı gelişmeleri izleyeceğiz.”

İstanbul ve Ankara korkusu

Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk da görüşmeyi şöyle yorumladı: “Özel’in Akşener ziyareti ‘Altılı masa olmadı yeni masa kuralım’ teklifidir. Özel siyaseten bir ulak olarak İmamoğlu’nun yerel seçimlere ilişkin mesajını Akşener’e götürmeye gitmiştir. Siyaseti yeniden dizayn etmek isteyen çevrelerin finansın merkezi olarak kabul ettikleri İstanbul’u, Ankara’yı kurtarma konusunda girdikleri yeni çabaların ilk durağı İyi Parti’dir. Özel-Akşener görüşmesinin diğer önemli bir boyutu da Akşener’in yerel seçimden sonra liderlik koltuğunu bırakmamak için arayacağı en büyük güvencedir. Çünkü yerel seçimde İP’in göstereceği performans Meral Akşener’in geleceğini tayin edecektir. Bu nedenle İyi Parti bu seçimde kazanmaya mecbur bir parti haline gelmiştir.”

Ekrem’in ulağı İP’in ayağında

Masanın dağılmasıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’taki kaybetme korkusu üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel apar topar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İP’teki görüşmesi 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Görüşme sonrası Özel ve Akşener açıklamada bulundu. Akşener’den randevu talep ettiklerini belirten Özel, “Biz, İYİ Parti’ye eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının olup olamayacağını sorduk”

dedi. Özel’e genel başkanlığının hayırlı olması dileğinde bulunan Akşener ise, ittifaka açık kapı bıraktığını şu sözlerle ifade etti: “Bizim bir kararımız var, 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu, Genel İdare Kurulunda tekrar bizim, ‘iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir miyiz?’ sorusunu, ‘acaba tekrar GİK’e bu soruyu götürebilir misiniz?’, özü bu, esasında özetlersek. Biz de arkadaşlarımızla, kendilerinin yanında da konuştuk. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK’imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, O zaman göreceğiz.”