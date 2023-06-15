Sandığa gömüldü hala seçmeni ile alay ediyor!

Kılıçdaroğlu, 2017 yılında düzenlediği sözde adalet yürüyüşüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

'Son değil ilk adımımızdı'

"Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi." diyen Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamakta ısrarlı olduğunun mesajını verdi.

Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!