Sandalyenin üzerine çıkan Mustafa Sarıgül dalga konusu oldu
Sandalyenin üzerine çıkarak partililere konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görüntüleri sosyal medyada dalga konusu oldu.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sandalye üzerine çıkıp konuşma yaptığı görüntüler, sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Büyük kurultaya hazırlanan Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün son görüntüsü, olay oldu. Sarıgül, bir sandalye üzerine çıkıp partililerine seslendi.
Sandalyenin üzerinden seslendi
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa Sarıgül’ün, "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez" dediği duyuldu.
Sarıgül, konuşmasını yaptıktan sonra ise yanındakiler tarafından sandalyeden indirildi.
Sosyal medyada dalga konusu oldu
Video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sarıgül'ün görüntülerini paylaşan kullanıcılar, hesaplarından çok sayıda yorum yaptı.