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Siyaset Sandalyenin üzerine çıkan Mustafa Sarıgül dalga konusu oldu
Siyaset

Sandalyenin üzerine çıkan Mustafa Sarıgül dalga konusu oldu

Sandalyenin üzerine çıkarak partililere konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görüntüleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 18:16:00 - 2021-06-13 19:18:37

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sandalye üzerine çıkıp konuşma yaptığı görüntüler, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Büyük kurultaya hazırlanan Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün son görüntüsü, olay oldu. Sarıgül, bir sandalye üzerine çıkıp partililerine seslendi.

Sandalyenin üzerinden seslendi

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa Sarıgül’ün, "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez" dediği duyuldu.
Sarıgül, konuşmasını yaptıktan sonra ise yanındakiler tarafından sandalyeden indirildi.

Sosyal medyada dalga konusu oldu

Video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sarıgül'ün görüntülerini paylaşan kullanıcılar, hesaplarından çok sayıda yorum yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ccc

Tabeladan öteye geçemez
  • Yanıtla

Erbakan

Bu sandalye konuşması erbakan hocamı hatırlattı bana adam inanıyor ve çalışıyor
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