Sandalyeler havalarda uçuyor! CHP’nin 'insansız hava araçları'

Dünya büyük bir kıskançlıkla CHP’nin uçan insansız sandalyelerini izliyor. Tüm dünyada, CHP’li delegelerin büyük bir maharetle salonun bir ucundan diğer ucuna adeta insansız hava aracı gibi savurduğu sandalyelerle demokrasiye getirdiği yeni boyutu algılamaya çalışıyor. CHP’nin hemen her il-ilçe kongresinde karşıt tarafların birbirlerine sandalyeler, sopalar, zaman zaman oraklarla saldırıları ülke ve dünya gündeminin zirvesine oturuyor.

Olaysız kongre yok

CHP’nin son dönemde İzmir ve Konya’da gerçekleşen kongrelerinde yumruklar konuşmuş, sandalyeler uçuşmuştu. CHP’nin Siirt İl kongresinde ise sandalyeler havada uçuşurken bir kişi de elinde orakla kavgaya dahil oldu. Şimdi tüm dünya, CHP’nin iktidar yürüyüşünde demokrasiye sandalye ve oraklarla getirdiği yeni yaklaşımın sırrını çözmeye çalışıyor! CHP’nin içine düştüğü trajikomik durumu Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi:

Daha beterlerini görmüştük

“Sandalyelerin CHP kongrelerinde havada uçuşması, CHP’nin geçmişten bu yana neden olduğu rezalete baktığımızda çok masum kalır. CHP ile ülkemizin rezil olması yüz yıl önce başlamıştır. CHP’nin kurulmasıyla birlikte biz rezil olmaya başlamıştık zaten bütün dünyaya, Ümmet-i Muhammed’e. CHP kurulduğu günden itibaren milletin anasını ağlatmış bir partidir. CHP kadar kirli bir organizasyon dünyanın hiçbir devletinde olmamıştır. Büyük bir hamasetle, milletin evlatlarına benzeyen insanlarla koca bir medeniyette bu kadar iz bırakan bir kötülük hiç olmamıştır. Ne olacak bu CHP’nin hali? İyi olur diye bir cümle kurmak imanıma ters geliyor. Kötülük yapan merciin iyi olması için niyazda bulunamayız. Görülüyor ki, daha da kötü, berbat olacak. CHP aklı biliyorsunuz CHP’nin kuruluşuyla başlayan bir akıl değildir. Çok daha önceden, İttihat ve Terakki’nin sahneye çıkışıyla başlamış bir akıl. O aklın etrafında bilinçli kümelenenler beter olacaktır. Bilinçsiz kümelenenler de ondan nasibini alacaktır. Toplumda siyasetle bir yer edinebilmek için, milletvekili olabilmek için bulunan insanlara seslenebiliriz ancak.

CHP’den kurtulun

“CHP’nin kanatları altına girmeyin. Kendinizi de çevrenizi de bu melanetten mağdur etmeyin. Şimdilerde yüzde 20’lerde debelenip duruyorlar. Yarın seçim olsa yüzde 11-12 oyu zor alacak bir organizasyon. CHP’ye bir şekilde oy vermiş, bir şekilde muhabbeti olan vatandaşlarımızı uyandırmak bizim görevimiz. CHP’nin sonu bellidir. Her milletin huzuruna gidişte tokat yemiş, her seferinde tokadın şiddeti artmıştır. CHP’ye gönül vermiş iyi insanlara da bu musibetten bir an önce kendilerini kurtarmalarını tavsiye ediyoruz.”