Trump'tan Netanyahu'ya uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail politikalarının değiştirilmesini talep ettiği belirtildi. Axios internet sitesine konuşan ve görüşmeye aşina yetkililere göre, Trump yönetimi Batı Şeria’da artan gerilimin, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını zorlaştıracağı değerlendirmesini yaptı. Axios'un 30 Aralık'ta yayınladığı 'Trump ve üst düzey yardımcıları, Netanyahu'dan işgal altındaki Batı Şeria'daki politikayı değiştirmesini istedi' başlıktı yazı