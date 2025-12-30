Trump'tan Netanyahu'ya uyarı

ABD, İSRAİL'İN GENİŞLEME POLİTİKASINDAN RAHATSIZ Görüşmelerde işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi konusunun özellikle gündeme getirildiğini kaydeden yetkililer, Trump ve ekibinin, Netanyahu'dan burada provokatif adımlardan kaçınmasını ve tansiyonu düşürmesini istediğini aktardı. Netanyahu'nun fanatik Yahudi yerleşimci şiddetine karşı daha sert adımlar atacağı yönünde güvence verdiğini iddia eden yetkililer, Washington'un mesajının, Batı Şeria'da politika değişikliğinin İsrail'in Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini onarması ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi açısından kritik önemde bulunduğu yönünde olduğunu ifade etti. Bölgedeki şiddetin tırmanmasının Gazze barışını baltalayacağı vurgulandı. Ayrıca, Trump'ın, görev süresi dolmadan İbrahim anlaşmalarını genişletmek istediği, İsrail politikasının ise buna engel olduğu aktarıldı.