Trump'tan Netanyahu'ya uyarı

Trump'tan Netanyahu'ya uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail politikalarının değiştirilmesini talep ettiği belirtildi. Axios internet sitesine konuşan ve görüşmeye aşina yetkililere göre, Trump yönetimi Batı Şeria’da artan gerilimin, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını zorlaştıracağı değerlendirmesini yaptı. Axios'un 30 Aralık'ta yayınladığı 'Trump ve üst düzey yardımcıları, Netanyahu'dan işgal altındaki Batı Şeria'daki politikayı değiştirmesini istedi' başlıktı yazı

ABD, İSRAİL'İN GENİŞLEME POLİTİKASINDAN RAHATSIZ Görüşmelerde işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi konusunun özellikle gündeme getirildiğini kaydeden yetkililer, Trump ve ekibinin, Netanyahu'dan burada provokatif adımlardan kaçınmasını ve tansiyonu düşürmesini istediğini aktardı. Netanyahu'nun fanatik Yahudi yerleşimci şiddetine karşı daha sert adımlar atacağı yönünde güvence verdiğini iddia eden yetkililer, Washington'un mesajının, Batı Şeria'da politika değişikliğinin İsrail'in Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini onarması ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi açısından kritik önemde bulunduğu yönünde olduğunu ifade etti. Bölgedeki şiddetin tırmanmasının Gazze barışını baltalayacağı vurgulandı. Ayrıca, Trump'ın, görev süresi dolmadan İbrahim anlaşmalarını genişletmek istediği, İsrail politikasının ise buna engel olduğu aktarıldı.

"HEMFİKİR DEĞİLİZ AMA BİR SONUCA VARACAĞIZ" Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Batı Şeria konusunda uzun zamandır büyük bir tartışma yürütüyoruz. Batı Şeria konusunda yüzde 100 hemfikir olduğumuzu söyleyemem, ancak Batı Şeria konusunda bir sonuca varacağız" dedi. Hangi konularda anlaşmazlık yaşadıklarını açıklamayı reddeden Trump, Netanyahu için "Doğru olanı yapacak. Bunu biliyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Doğru olanı yapacak" dedi.

SURİYE İLE İLİŞKİLER Yetkililer ayrıca, Netanyahu'nun Gazze'deki anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini ve Trump'ın talebi üzerine, Suriye ile olası güvenlik anlaşması için görüşmelere yeniden başlamayı da kabul ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İnsan hakları örgütleri, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da, fanatik Yahudilerin şiddetinin 2025 yılında ciddi oranda artarak "kitlesel sürgüne" neden olduğunun altını çiziyor.

