3 polisimiz şehit olmuştu! Kahraman polisimizle DEAŞ’lı terörist arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yalova’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisimiz şehit olmuştu. Çatışma öncesi kahraman polislerimizin teröristleri teslim olmaya ikna etmeye çalıştıklarına dair konuşmalar ortaya çıktı.
Yalova’daki DEAŞ hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştu. Evde bulunan ve ölü geçirilen 6 teröristle polisler arasında geçen konuşmanın bir kısmı sosyal medyaya yansıdı.
Konuşmada, polis memurunun hücre evindeki çocukların tahliye edilmesi ve teröristlerin teslim olması ikna çabaları yer alıyor. DEAŞ’lı teröristin, kahraman polis memurunun bütün ısrarlarına rağmen teslim olmayı kabul etmediği görüldü.
İşte polisle DEAŞ'lı terörist arasında geçen diyalog:
Polis: Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel.
IŞİD'li terörist: Çocuklar var.
Polis: Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel.
IŞİD'li terörist: Bırakmayız
Polis: Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak. Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocukları öldürmeyiz.
-Aziz üç aylar, mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın.
-Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez."