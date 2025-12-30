Köy kahvesi ihalesi inada kaldı: 20 binlik kira 126 bine çıktı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç Köyü’nde yapılan köy kahvesi ihalesi, Türkiye’de benzeri az görülen bir tabloya sahne oldu. Köy muhtarı Aziz Koç’un düzenlediği açık ihalede, köy sakini 4 kişi arasında yaşanan rekabet kısa sürede inatlaşmaya dönüştü.

BEKLENEN KİRA 15 BİN, VERİLEN TEKLİF 126 BİN LİRA

Normal şartlarda aylık 15–20 bin lira civarında kiraya verilmesi beklenen köy kahvesi için ihalede 126 bin liralık aylık teklif verildi. Bu rakam, köy şartları dikkate alındığında dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

MUHTAR MÜDAHALE ETTİ, İHALE İPTAL EDİLDİ

İhalenin ardından duruma müdahale eden Bayramiç Köyü Muhtarı Aziz Koç, ödeme kabiliyetinin bulunmadığını belirterek ihaleyi iptal etti. Koç, sürecin köy menfaatleri açısından sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

BU PARAYA SAHİLDE BİLE DÜKKAN YOK

Muhtar Koç, “Açık ihale yaptık. Çanakkale sahilde kordonda bile bu paraya dükkan yok. 10 bin lira teminat alarak ihale yaptık” ifadelerini kullandı.

Köyün turizm, gastronomi ya da doğa sporları açısından bir cazibesinin bulunmadığını belirten Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: “İhaleye 4 köy sakini katıldı. İhale anında aralarında rekabet oluştu ve ihale fiyatı inatlaşmadan ötürü 126 bin liraya kadar yükseldi. Ancak ödeme kabiliyeti olmadığı için ihale iptal oldu.”

İhale öncesinde köy kahvesinin aylık kirasının 4 bin lira olduğu öğrenildi. Yaşanan gelişme, kısa sürede köy gündeminin yanı sıra ülke genelinde de ilgi çekti.