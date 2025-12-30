Konya tamamladı, Bursa uyudu!

HABER MERKEZİ

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Hatay’ın iki önemli tarihi yapısı Habib-i Neccar Camii ile Antakya Ulu Camii’nin restorasyon süreçleri, AK Parti ile CHP arasındaki hizmet farkını gözler önüne serdi. Başkanlığını Uğur İbrahim Altay’ın yaptığı AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen Habib-i Neccar Camii kısa sürede tamamlanarak ibadete açılırken, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki Antakya Ulu Camii’nde ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle protokol feshedildi.

KONYA HİZMETTE FARK ATTI

Anadolu’nun bilinen en eski camilerinden biri olan Habib-i Neccar Camii, depremde büyük ölçüde yıkıldı. Restorasyon çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Eylül 2023’te başlayan çalışmalar, özgün mimariye sadık kalınarak yürütüldü; kubbe, minare ve iç mekân süslemeleri aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi. Yaklaşık iki buçuk yıl süren restorasyonun ardından cami, 27 Aralık 2025’te ibadete açıldı.

GECİKME FESİH GETİRDİ

754 yıllık Memlük eseri Antakya Ulu Camii ise depremde tamamen yıkıldı. 4 Eylül 2023’te Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından restorasyon çalışmaları Bursa’ya devredildi. Ancak süreç beklenen hızda ilerlemedi. 2024 yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP yönetimine geçmesiyle birlikte, proje onayları ve uygulama aşamalarında gecikmeler yaşandığı belirtildi. 23 Aralık 2025’te “beklenen ilerlemenin sağlanamaması” gerekçesiyle protokol tek taraflı olarak feshedildi.

İKİ ÖRNEK, İKİ FARKLI SONUÇ

Habib-i Neccar Camii ile Antakya Ulu Camii örnekleri, deprem sonrası restorasyon çalışmalarında yönetim kapasitesi, koordinasyon ve uygulama kararlılığının sonuç üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koyuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarda hızlı ilerleme ve tamamlanma sağlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki projede protokol feshiyle birlikte belirsizlik oluştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Antakya Ulu Camii için yeni bir düzenleme yaparak çalışmaları hızlandırması bekleniyor. Hatay halkı ise her iki tarihi yapının da aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırılmasını ve şehrin kültürel hafızasının bir an önce ihya edilmesini istiyor.